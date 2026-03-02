Rubio: “Khamenei non era obiettivo Usa”

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato al deputato dell’Ohio Mike Turner (repubblicano e figura chiave in materia di intelligence) che gli Stati Uniti non hanno preso di mira personalmente Khamenei e non stavano perseguendo un cambio di regime in Iran.

“Il presidente degli Stati Uniti ha indicato che stavamo prendendo di mira l’apparato militare, le infrastrutture militari, e non il regime e non un cambio di regime. E ieri, quando ho avuto l’opportunità di parlare con il Segretario Rubio, ho posto quella domanda, ed è stato molto chiaro nella risposta: non abbiamo preso di mira Khamenei e non stavamo prendendo di mira la leadership iraniana”, ha specificato il deputato dell’Ohio Mike Turner, rispondendo alla CBSNews.

“Ciò che il presidente degli Stati Uniti ha intrapreso riguarda quella minaccia imminente che ha descritto nel suo annuncio, e penso che la sua risposta e la sua dichiarazione agli Stati Uniti siano un elemento importante”, ha osservato Turner.

La moglie della guida suprema iraniana Ali Khamenei, Mansoureh Khojasti Bagherzadeh, è morta a causa delle ferite riportate nell’attacco aereo lanciato lo scorso sabato da Stati Uniti e Israele a Teheran. Lo riportano i media iraniani. L’attacco israelo-statunitense aveva preso di mira la residenza di Khamenei mentre era in corso una riunione di alto livello, uccidendo l’ayatollah, sua figlia, il nipote, la nuora e il genero.

tgcom24.mediaset.it