Figlio di Khamenei nuova guida suprema. Israele: ‘Uccideremo anche lui’

Ãˆ il figlio di Khamenei la nuova guida suprema dell’Iran. L’annuncio trapela dall’Assemblea degli esperti chiamata ad eleggere il successore del defunto leader.

Il nome di Mojtaba, legatissimo ai Pasdaran, circolava da giorni ed era giÃ stato bocciato da Trump che ora avverte: ‘Senza la nostra approvazione durerÃ poco’. Minacce pure da Israele: ‘Uccideremo anche lui’.

“Dopo l’eliminazione del tiranno Khamenei, il regime terroristico iraniano sta tentando di riorganizzarsi e scegliere una nuova Guida Suprema: il lungo braccio dello Stato di Israele continuerÃ a perseguire il successore e chiunque tenti di nominarlo”. E’ l’avvertimento lanciato dall’Idf in un post su X in farsi. Lo riportano Bbc e Cnn. “Avvertiamo tutti coloro che intendono partecipare alla riunione di selezione del successore che non esiteremo a prendere di mira anche voi. Questo Ã¨ un avvertimento“, sottolinea il post.

Membro Assemblea Esperti, ‘nome di Khamenei come leader continuerÃ a esistere’

Il nome di Khamenei come leader dell’Iran “continuerÃ a esistere”: lo afferma un membro dell’Assemblea degli esperti, ripreso da Sky News Uk. “Il nome di Khamenei continuerÃ a esistere”, ha detto l’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro del consiglio clericale incaricato di eleggere un nuovo leader, in un video pubblicato sui media iraniani, come riporta Reuters sul suo sito.

“Il voto Ã¨ stato espresso e sarÃ annunciato presto”, ha affermato Eshkevari, senza fornire ulteriori dettagli. Il segretario del consiglio, Hosseini Bushehri, annuncerÃ il successore dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso all’inizio del conflitto, ha dichiarato ai media statali Ahmad Alamolhoda, un altro esponente del clero. ansa