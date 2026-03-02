In fuga dalla polizia provocano incidente con 3 morti: arrestati tre sudamericani

ROMA – Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte tre persone. E’ accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo.

L’auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si Ã¨ scontrata con una macchina: tre persone – padre, madre e figlio – a bordo della vettura travolta sono morte.

I tre sudamericani che erano a bordo della macchina in fuga – uno bloccato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale – sono stati arrestati con l’accusa di omicidio stradale. I tre sono anche accusati di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione.

Da una prima verifica allâ€™interno della vettura in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso.
