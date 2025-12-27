Donna investita e uccisa, nuora muore per un malore

PISTOIA, 26 DIC – Si Ã¨ aggravato il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, localitÃ Sperone. Non una ma due vittime, due donne che risultano legate da vincoli familiari. Dopo il decesso di Liliana PodestÃ , 87 anni, travolta da un’auto mentre attraversava la strada, Ã¨ morta anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni. Questa altra vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, non Ã¨ stata colpita dal veicolo ma ha accusato un malore fulmineo mentre prestava i primi soccorsi alla suocera, avendo assistito alla scena a pochi metri di distanza.

L’incidente Ã¨ avvenuto verso le 18. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone e che si Ã¨ fermato a dare soccorso, ha investito l’anziana; le cause sono in corso di accertamento. Laura Mecheri, che si trovava insieme alla vittima, probabilmente la stava accompagnando, Ã¨ crollata a terra subito dopo l’impatto, stroncata probabilmente da un arresto cardiaco causato dal forte shock emotivo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani. Il conducente del mezzo si Ã¨ subito fermato per prestare soccorso ed Ã¨ attualmente molto provato. La polizia municipale ha transennato l’area per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro.

I familiari e i parenti sono stati avvisati e sono accorsi sul posto. La vicenda – due donne della stessa famiglia morte nel giorno di festa e nella stessa circostanza, pur per cause diverse – sta suscitando molto sconcerto e dispiacere a Pistoia. (ANSA).