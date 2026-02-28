Roma, aggredirono uno youtuber e guardie giurate nella metro: arrestati 4 romeni

Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni un noto youtuber e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli.

La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai PM della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalitÃ diffusa e grave, scaturisce dall’attivitÃ investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”. (ITALPRESS)

(ANSA) – Tre dei quattro indagati, rintracciati all’estero dalle AutoritÃ finlandesi grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori capitolini, sono ora in carcere in Finlandia, attualmente detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione. Il quarto, un ventisettenne romeno, intercettato in Romania grazie alla collaborazione del Servizio per la cooperazione di polizia ed all’ausilio dell’esperto per la sicurezza, Ã¨ atterrato ieri pomeriggio presso lo scalo di Fiumicino, dove Ã¨ stato preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, al termine delle formalitÃ di rito, associato in carcere, dove resterÃ a disposizione dell’AutoritÃ giudiziaria. (ANSA). .