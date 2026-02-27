Che cos’Ã¨ una Donna. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 28 febbraio 2026

PUNTATA STRAORDINARIA PER SPIEGARE CHE COSâ€™ Eâ€™ UNA DONNA
PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,Â ritorna sabato 28 febbraio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
Armando Manocchia ed i suoi ospiti, Maria Rachele Ruiu (portavoceÂ di Pro Vita & Famiglia) e Jacopo Coghe (vice presidente), parleranno della campagna di affissione in atto in tutta Italia contro la cancellazione delle donne.
Almeno 12 campagne di affissioni di Pro Vita & Famiglia, negli ultimi anni, sono state censurate. Una sistematica e ideologica censura alla libertÃ dâ€™espressione applicata in barba alla Costituzione.
Siamo alla fiera dellâ€™assurdo: dover spiegare che cosâ€™Ã¨ una donna! La campagna di affissioni di Pro Vita & Famiglia Ã¨ partita in tutta Italia per ribadire lâ€™ovvio: â€œDonna [dÃ²nÂ·na] s.f.: da definizione del dizionario: Persona adulta di sesso femminileÂ».
Una conferenza stampa Ã¨ in programma lunedÃ¬ 2 marzo 2026, alle ore 14 in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya .
I Giornalisti che intendono partecipare potranno accreditarsi scrivendo a: stampa@provitaefamiglia.it entro il primo Marzo 2026.