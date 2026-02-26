Minzolini: ‘meglio Ucraina nella UE e Ungheria fuori’

Augusto Minzolini scrive su X: “Lo dico

Una volta per tutte di fronte alla decisione di Orban di bloccare gli aiuti Ue allâ€™Ucraina e le sanzioni alla Russia: il diritto di veto va abolito e lâ€™Ungheria va cacciata dalla Ue visto che la Ue non ha bisogno di Budapest mentre Budapest ha bisogno della Ue. Non si puÃ² avere un cavallo di Troya dentro lâ€™Unione che succhia i gli euro di Bruxelles senza dare nulla in cambio. Basta! Non Ã¨ etico. Meglio lâ€™Ucraina dentro lâ€™Unione e lâ€™Ungheria fuori.”

https://x.com/AugustoMinzolin/status/2026144652131233894