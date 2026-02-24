Roma, violenza sessuale a villa Borghese: si cerca uno straniero

Violenza sessuale a Roma, a villa Borghese. Una ragazza Ã¨ stata spinta oltre una siepe ed Ã¨ stata colpita da uno sconosciuto, che ha cercato di strapparle gli indumenti. Un incubo per una giovane 21enne britannica, in Italia per motivi di studio, le cui urla hanno messo in fuga l’aggressore che si Ã¨ dileguato. Sul posto i carabinieri, che sono intervenuti lunedÃ¬ 23 febbraio intorno alle 21:30 su viale Washington e che hanno avviato le indagini sulla tentata violenza sessuale.

L’incubo di una studentessa

Secondo quanto ricostruito, la giovane ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo, descritto come un soggetto dai tratti asiatici, che l’ha aggredita. La ragazza, in quei momenti di terrore, ha cominciato a urlare chiedendo aiuto. L’uomo, allora, Ã¨ fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La vittima soccorsa da un tassista

Un tassista di passaggio ha prestato i primi soccorsi alla 21enne, che Ã¨ stata trovata in evidente stato di agitazione. La vittima, poi, Ã¨ stata accompagnata al policlinico Umberto I, dove Ã¨ stato attivato il protocollo rosa. Gli indumenti indossati dalla ragazza sono stati sequestrati per gli accertamenti tecnici.

Le indagini dei carabinieri

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nella zona. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della settima sezione del nucleo investigativo. Il personale dell’Arma Ã¨ a caccia di eventuali tracce biologiche o elementi utili per poter arrivare all’identificazione dell’aggressore.

