Conte conferma Paola Taverna vicepresidente M5s

Giuseppe Conte ha individuato i nuovi componenti della squadra che guiderÃ il M5s

“Indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, con funzione vicaria – ha scritto sui social – Michele Gubitosa e Mario Turco.Â Ad essi, con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli”. Poi, parlando agli iscritti: “Ora tocca a voi votare e decidere se siete d’accordo su questa squadra di vicepresidenti. Si voterÃ venerdÃ¬ 27 febbraio, tutta la giornata”.

Facevano parte dell’ufficio di presidenza uscente anche la deputata Chiara Appendino – che si era perÃ² dimessa a ottobre – e Riccardo Ricciardi, che nei mesi scorsi Ã¨ diventato capogruppo alla Camera.

Oltre ai componenti dall’ufficio di presidenza, Conte ha proposto anche la squadra dei coordinatori dei Comitati.

“Prezioso anche il lavoro che ci aspetta nei Comitati – ha scritto sui social – in particolare in quelli previsti come necessari dallo Statuto. Ecco le mie indicazioni per il coordinamento: Gianluca Perilli, coordinatore del Comitato nazionale progetti; Pasquale Tridico, coordinatore del Comitato per la formazione e l’aggiornamento; Laura Ferrara, coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali; Mariassunta “Susy” Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali. Anche in questo caso tocca a voi votare – scrive rivolto agli iscritti – ed esprimere la vostra valutazione su queste indicazioni. Sempre il prossimo venerdÃ¬, 27 febbraio. Sempre dalla parte giusta” “Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra”, ha affermato Conte sempre sui social. ANSA