Banca Mondiale, per la ricostruzione dell’Ucraina servono 588 miliardi

KIEV, 23 FEB – L’Ucraina ha bisogno di 588 miliardi di dollari per la ricostruzione, una cifra quasi tre volte superiore alla produzione economica annuale del Paese: lo ha dichiarato la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato congiuntamente con il governo ucraino, Onu e Commissione Ue.

PiÃ¹ di una casa su sette in Ucraina Ã¨ stata danneggiata o distrutta a causa della guerra, si legge nel rapporto. I costi di ricostruzione sono stati piÃ¹ elevati nel settore dei trasporti, con una stima di 96 miliardi di dollari, seguito dai settori energetico e abitativo, con circa 90 miliardi di dollari ciascuno. (ANSA-AFP)