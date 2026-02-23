Banca Mondiale, per la ricostruzione dell’Ucraina servono 588 miliardi

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026, Vetrina

Banca Mondiale

KIEV, 23 FEB – L’Ucraina ha bisogno di 588 miliardi di dollari per la ricostruzione, una cifra quasi tre volte superiore alla produzione economica annuale del Paese: lo ha dichiarato la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato congiuntamente con il governo ucraino, Onu e Commissione Ue.

PiÃ¹ di una casa su sette in Ucraina Ã¨ stata danneggiata o distrutta a causa della guerra, si legge nel rapporto. I costi di ricostruzione sono stati piÃ¹ elevati nel settore dei trasporti, con una stima di 96 miliardi di dollari, seguito dai settori energetico e abitativo, con circa 90 miliardi di dollari ciascuno. (ANSA-AFP)

Articoli correlati

Orban

“Ricatto sul petrolio”, Ungheria blocca prestito di 90 miliardi a Kiev

Volodymyr Zelensky

Zelensky: ‘nel 2026 ci servono armi per 15 miliardi di dollari’

Rutte e Trump

Rutte agli alleati: ‘non date armi a Kiev fuori da Purl’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *