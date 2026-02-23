Anziana rapinata a Rivoli, arrestati due marocchini

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Polizia arresto

Si aggiravano nellâ€™area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli (Torino) cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti contenuti allâ€™interno di due borse che avevano al seguito. Ma i movimenti dei due uomini, cittadini marocchini di 29 e 39 anni, sono stati notati dagli agenti della squadra mobile durante un servizio volto al contrasto di furti e rapine commessi in prossimitÃ  delle aree mercatali in danno di persone anziane.

A un certo punto lâ€™attenzione dei due malviventi Ã¨ stata attirata da unâ€™anziana che, dopo aver terminato i suoi acquisti si dirigeva verso lâ€™auto parcheggiata in via Borgeisa. Qui Ã¨ stata avvicinata da uno dei due che le ha proposto con insistenza dei prodotti in vendita, impedendole, al contempo, di chiudere lo sportello dellâ€™auto. La donna Ã¨ riuscita in un primo momento a divincolarsi, ma i due non si sono arresi e, mentre uno ritornava a importunarla, lâ€™altro, approfittando della situazione, ha aperto la portiera lato passeggero e si Ã¨ impossessato della borsa.

Nonostante il tentativo di fuga, una pattuglia della squadra mobile li ha bloccati e ha recuperato la borsa (poi restituita alla proprietaria) contenente vari documenti, un cellulare e la somma di 485 euro in contanti. I due sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata ai danni di una persona anziana.
www.torinotoday.it

“I rapinatori sono tutti benestanti, non rubano per mangiare”

Articoli correlati

carabinieri

Bergamo, rapina in villa: famiglia legata e minacciata da banditi dell’Est Europa

Milano, rapina di orologio

Milano, rapina di orologio da 25mila euro: arrestati due nordafricani

Conad

Roma, rapina a Conad: addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *