Anziana rapinata a Rivoli, arrestati due marocchini

Si aggiravano nellâ€™area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli (Torino) cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti contenuti allâ€™interno di due borse che avevano al seguito. Ma i movimenti dei due uomini, cittadini marocchini di 29 e 39 anni, sono stati notati dagli agenti della squadra mobile durante un servizio volto al contrasto di furti e rapine commessi in prossimitÃ delle aree mercatali in danno di persone anziane.

A un certo punto lâ€™attenzione dei due malviventi Ã¨ stata attirata da unâ€™anziana che, dopo aver terminato i suoi acquisti si dirigeva verso lâ€™auto parcheggiata in via Borgeisa. Qui Ã¨ stata avvicinata da uno dei due che le ha proposto con insistenza dei prodotti in vendita, impedendole, al contempo, di chiudere lo sportello dellâ€™auto. La donna Ã¨ riuscita in un primo momento a divincolarsi, ma i due non si sono arresi e, mentre uno ritornava a importunarla, lâ€™altro, approfittando della situazione, ha aperto la portiera lato passeggero e si Ã¨ impossessato della borsa.

Nonostante il tentativo di fuga, una pattuglia della squadra mobile li ha bloccati e ha recuperato la borsa (poi restituita alla proprietaria) contenente vari documenti, un cellulare e la somma di 485 euro in contanti. I due sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata ai danni di una persona anziana.

