Salis (Pd): ‘il campo largo elabori politiche complesse’

ROMA, 22 FEB – “A livello nazionale Ã¨ un momento di grande responsabilitÃ che ci impegna a concentrarci su un programma che ci unisce, che c’Ã¨, lo abbiamo. Dobbiamo puntare su quello e pensare, sui territori, a un programma di governo, a una mediazione fra le aspirazioni e gli ideali e la necessitÃ di governare”.

Lo ha detto il sindaco di Genova Silvia Salis collegata in video alla Conferenza Nazionale delle elette e degli eletti di AVS negli Enti locali, a Roma. “Si puÃ² parlare di sicurezza e di sicurezza sociale, di giustizia sociale insieme allo sviluppo economico. E’ la sfida di essere progressisti: riuscire a elaborare politiche complesse, non slogan o spot sotto la pressione mediatica, ma una proposta seria. Penso che tutto il campo insieme sia chiamato a dare queste risposte”. (ANSA)