Letta: presto al voto, vinceremo e continueremo il programma di Draghi

ROMA, 21 LUG – “Spero ci siano le elezioni il prima possibile, spero che vinceremo e continueremo con il programma di Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd, intervistato da Bloomberg Tv.

“Il voto sarà a fine settembre o nei primi giorni di ottobre, per la prima volta in autunno. Ma siamo pronti”, ha aggiunto Letta. “Devo essere molto chiaro – ha spiegato ancora -, l’Italia è un grande Paese, una grande economia, un grande popolo, assolutamente democratico: andremo al voto in autunno anziché a marzo, non cambia così tanto. Ma complica le cose perché quello che Draghi doveva fare era molto importante per il rilancio del Paese in autunno. Sono sicuro che la campagna elettorale porterà gli elettori a capire chi è responsabile e chi no”. (ANSA).

(ADNKRONOS) “Un grande statista italiano” e un “partner affidabile”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito Mario Draghi dopo la caduta del governo. Il “lavoro” svolto da Draghi “costituisce una base molto solida, su cui l’Italia può contare nei mesi e negli anni a venire“, sottolinea in una nota l’inquilino dell’Eliseo che ha salutato il premier italiano elogiando il suo “impegno impeccabile” per le riforme.

