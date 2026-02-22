Roma, uomo esce dall’ospedale e muore

Un uomo, uscito da poco all’ospedale, Ã¨ stato trovato morto in via Laurentina, all’altezza di Vallerano, nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio. Aveva ancora al polso il braccialetto del Campus Bio Medico, dove era stato preso in carico dai medici poco prima. Il corpo Ã¨ stato rivenuto da alcuni automobilisti, intorno alle 12 di domenica 22 febbraio, all’altezza dell’ex cava Nenni, tra la corsia d’emergenza e l’area verde.

L’uomo era a piedi. L’ipotesi Ã¨ che la vittima abbia avuto un malore. Inutili i soccorsi dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dell’uomo. Sul posto la polizia di Stato che indaga.

Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe deciso di lasciare volontariamente il Campus Bio Medico, dove era stato portato qualche ora prima in stato confusionale. La questura di Roma non ha reso noto le generalitÃ della vittima. Al momento si indaga per eliminare ogni dubbio relativo al caso.

