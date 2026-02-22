Farnesina, diplomatici contro il cappellano: troppe funzioni religiose

Padre Marco Malizia Ã¨ il sacerdote nominato da Antonio Tajani cappellano ufficiale del ministero degli Esteri, a cui ora si contrappone un gruppo di diplomatici italiani

In una lettera il segretario del SINDMAE, il sindacato unico delle feluche, indirizzata al segretario generale Guariglia, chiede di darci un taglio con la “svolta spirituale” del ministero.

Nel mirino c’Ã¨ padre Malizia, il confessore della Farnesina accomodato in una stanza al primo piano, stimato e rodatissimo cappellano militare.

Messe, rosari e pellegrinaggi

Â«Le ripetute iniziative di preghiera nonchÃ© le funzioni religiose svolte o annunciate in orario dâ€™ufficio, quali ad esempio, la veglia e la recita del Santo Rosario per la pace dello scorso novembre e, da ultimo, la celebrazione della Santa Messa delle Ceneri, generano presso diversi soci, in particolare fra coloro che sono responsabili di unitÃ amministrative sia a Roma che allâ€™estero, una serie di interrogativi di carattere organizzativo e amministrativo, che confidiamo possano trovare migliore chiarimento a seguito della presenteÂ».

Chiama in causa niente meno che Â«la laicitÃ dello StatoÂ» e il rispetto di Â«tutte le confessioni religiose presenti tra le funzionarie e i funzionari della FarnesinaÂ» nonchÃ© Â«il pluralismoÂ» all’interno del ministero, scrivono i diplomatici iscritti al sindacato nella missiva al segretario Generale. E insieme chiedono delucidazioni su una serie di questioni operative. Chi salta la messa, il rosario, le preghiere di padre Malizia Ã¨ Â«giustificatoÂ» o rischia grosso?

La lettere dei diplomatici

Â«Ãˆ stato sollevato il tema delle modalitÃ di contabilizzazione delle eventuali ore di assenza del personale che decidesse di aderire a tali eventi (che si tengono in orario dâ€™ufficio, pur non trattandosi di orario di massima operativitÃ )Â», prosegue la lettera. E ancora: come interpretare, si chiedono i diplomatici italiani, quell’avviso sulla piattaforma della Farnesina che invita a Â«compiere un pellegrinaggio in Terra SantaÂ»?

Oltre agli eventuali rischi di un simile viaggio – a quelle latitudini fischiano ancora missili e proiettili – una parte del sindacato chiede spiegazioni sulle modalitÃ di affidamento per l’appalto alla societÃ che organizzerÃ il viaggio in Medio Oriente. Insomma non a tutti, nel tempio in marmo della diplomazia italiana, Ã¨ andata giÃ¹ la svolta spirituale portata da padre Malizia, che in un anno di mandato Ã¨ diventato un vero e proprio punto di riferimento alla Farnesina.

Malizia confessa i diplomatici, li ascolta, celebra messe e organizza perfino convegni sulla salute insieme all’universitÃ Cattolica (l’ultimo, del 27 gennaio, dal titolo “Alimentazione Ã¨ salute”: la partecipazione dei diplomatici Ã¨ caldamente consigliata). Ha portato i diplomatici da papa Leone per il Giubileo, stretto accordi con Asl e ospedali per il personale.

A un anno dalla sua missione qualcuno, a quanto pare, ha da ridire. La Â«laicitÃ dello StatoÂ» scrivono le feluche, Â«per i nostri iscritti rappresenta un principio di primaria importanza e che riteniamo debba essere costantemente tutelato, cosÃ¬ come delineato dalla CostituzioneÂ». E sia pure riconoscendo Â«il valore che la religione e la spiritualitÃ possono assumere anche nei contesti lavorativiÂ» chiedono di tirare il freno su messe, preghiere, pellegrinaggi. Senza malizia, si spera.

