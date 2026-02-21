Zelensky: ‘riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa’

Il livello di intelligence che l’Ucraina riceve dagli Stati Uniti non Ã¨ diminuito, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, nonostante Washington abbia ridotto altre forme di sostegno militare e finanziario sotto la guida di Donald Trump.

“Riceviamo sicuramente informazioni di intelligence dalla Francia e da altri paesi europei che richiediamo, e riceviamo informazioni di intelligence dagli americani allo stesso livello di sempre”, ha dichiarato Volodymyr Zelensky all’Afp in un’intervista esclusiva a Kiev. (askanews)