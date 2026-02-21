Roma, borseggiatrice Rom con 37 precedenti: arrestata e subito rilasciata

Un borseggio, l’ennesimo nel cuore di Roma: il numero 37, per la precisione. Protagonista Rasema Derdzic, rom, cinque figli, 36 anni

La sua principale attivitÃ Ã¨ (sempre) stata infilare le mani nelle borse di turisti o passanti per sfilare portafogli, soldi, telefoni. In tutto, sono 37 precedenti. Quasi tutti per furto. Una serie di colpi e colpetti per i quali Ã¨ stata quasi sempre solo denunciata. Mentre altre volte Ã¨, invece, stata arrestata processata per direttissima e poi liberata. Ogni volta un cavillo, una situazione contingente, la presenza di un figlio piccolo o la tenuitÃ dei fatti contestati le hanno permesso di vivere fuori del perimetro della legalitÃ . Patendone le conseguenze con qualche giorno di carcere. In alcune occasioni ha dovuto restituire il maltolto alle vittime per evitare ripercussioni peggiori. La storia Ã¨ riportata dal Corriere della Sera.

Il record appartiene ad Ana Zahirovic, croata di 31 anni, chiamata la Â«regina dei borseggiÂ»: ossia 150 colpi e 30 anni di carcere da scontare. La Â«reginaÂ» Ã¨ nota anche come Â«mamma borseggioÂ», soprannome che si Ã¨ guadagnata grazie ai 10 figli che le hanno a lungo consentito di tenersi lontano da una cella.

Anche Rasema Derdzic ha colto lâ€™occasione per restare libera grazie ai figli. Il piÃ¹ piccolo di cinque mesi Ã¨ stato decisivo per stare lontana da Regina Coeli nellâ€™ennesimo colpo della trentaseienne, avvenuto a danno dei visitatori della Fontana di Trevi lo scorso 12 febbraio scorso. Arrestata mentre si impossessa di un portafogli, tenuta in carcere meno di ventiquattro ore, processata e poi liberata, anche grazie al fatto che Ã¨ mamma da cinque mesi. Seppure con lâ€™avvertimento del giudice che Â«la prossima volta finirÃ in carcereÂ».

L’ultimo colpo

La donna ha tirato fuori dalla borsa di un turista inglese il portafogli. I carabinieri della stazione Trevi l’hanno vista e fermata. Dopo una notte in carcere, viene condotta davanti al giudice per la direttissima. Il pm dâ€™udienza chiede la custodia cautelare, giustificandola con i 37 precedenti. Ma poi arriva il momento del legale della Derdzic, lâ€™avvocato Luigi Ciotti, scrive ancora il Corriere. Prima nota che la sua assistita Ã¨ da due anni lontana dai guai. Aggiunge poi che le turiste hanno riavuto il maltolto. Infine câ€™Ã¨ il figlio di cinque mesi. Pertanto, lâ€™avvocato Ciotti conclude che la liberazione Ã¨ adeguata al caso. Il giudice dichiara convalidato lâ€™arresto e rimette la donna in libertÃ . Certo dispone il divieto di dimora a Roma. Tuttavia aggiungendo: Â«Se ricade nello stesso errore, stavolta lei finisce in carcereÂ».

www.ilmessaggero.it