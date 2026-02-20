Sondaggio referendum giustizia: Sì al 54-56%

Se si andasse a votare oggi, al referendum sulla riforma della giustizia vincerebbe il Sì, stimato al 54-56%. Il No, invece, si attesterebbe sul 44-46%. Lo certifica il sondaggio realizzato da Tecnè, commissionato da RTI. Allo stato attuale, andrebbe a votare il 43% della popolazione italiana. Il 45%, invece, non si recherebbe alle urne, mentre il 12% si dice “indeciso”. Potenzialmente, dunque, andrebbe a votare fino al 55% della popolazione italiana.

Il campione probabilistico del sondaggio è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, articolato per sesso, età, area geografica. Le interviste sono state effettuate il 17 e 19 febbraio 2026 con metodo Cati-Cawi. Margine di errore del 2,2%. tgcom24.mediaset.it