Referendum, Conte: “Ce l’abbiamo fatta, avviso di sfratto al governo”

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“Si apre una nuova stagione, una primavera politica. I cittadini sono protagonisti, vogliono voltare pagina, segnalano la richiesta di un’altra politica, più attenta ai bisogni delle persone e meno a tutelare i politici dalle inchieste. Il M5s ha tutto il diritto, con le altre forze progressiste, di interpretare questa nuova primavera”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del partito, a Roma, dopo la vittoria del No al Referendum sulla giustizia. “Ce l’abbiamo fatta, viva la Costituzione”, ha aggiunto il leader pentastellato.

L’esito del Referendum della giustizia “è un avviso di sfratto al governo, dopo quattro anni. Un segnale forte, politico” dopo “una grande rimonta”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del partito, a Roma, dopo la vittoria del No.
tgcom24.mediaset.it

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