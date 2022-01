Novara, Epifania: open day vaccinale per bambini, posti esauriti in pochi minuti

Esauriti in pochi minuti i posti disponibili per l’open day vaccinale dell’Epifania. Sono state aperte il 3 gennaio, le prenotazioni per l’open day del 6 gennaio dell’Asl di Novara dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Già prima delle 10, orario previsto per l’apertura, sul sito ilPiemontetivaccina.it campeggiava la scritta “Siamo spiacenti, i posti disponibili sono esauriti per questa settimana. Verranno comunicate nuove iniziative”.

Dalla Regione fanno sapere che alle 10 e 33 secondi è stata registrata la prima prenotazione ed è probabile che la scritta si comparsa erroneamente ad alcuni utenti, ma le prenotazioni sono effettivamente iniziate alle 10 come stabilito.

Vista l’ampia adesione all’open day vaccinale, la speranza è che al più presto vengano organizzate nuove giornate di vaccinazioni pediatriche: sono moltissimi i genitori preoccupati dall’aumento dei contagi che vorrebbero far vaccinare i figli prima della ripresa della scuola. www.novaratoday.it

