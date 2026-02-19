Migranti, Tribunale di Catania sospende il fermo di Sea Watch 5

Sea Watch 5

CATANIA, 19 FEB – “Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 Ã¨ stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale”. Lo scrive la Ong sui propri canali social.

Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l’assegnazione di Catania come porto sicuro.

L’intervento spiega la ong, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autoritÃ  italiane perchÃ© non avrebbe comunicato alle autoritÃ  libiche le posizioni di soccorso. Una scelta adottata dalla Sea Watch 5, spiega la ong, per “le continue violazioni dei diritti umani”. (ANSA)

