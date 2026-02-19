Meloni ricorda a Macron che la Francia ha dato asilo a brigatisti rossi

Giorgia Meloni

“Io vedo un clima che non mi piace, lo vedo in Italia, lo vedo in Francia, lo vedo negli Stati Uniti.Â Ho commentato anche l’omicidio di Charlie Kirk quando fu, e non perchÃ© ci sia volontÃ  di ingerire nei fatti altrui, ma perchÃ© credo sia una riflessione che le classi dirigenti devono fare su come si combatte un clima che puÃ² riportarci indietro di qualche decennio, una storia che l’Italia ha vissuto molto bene e che tra l’altro la Francia conosce molto bene, avendo dato asilo politico a fior fiore di brigatisti rossi per qualche decennio.

Quindi voglio dire, io non l’ho vissuta come un’ingerenza”.
Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un’intervista a SkyTg24. ANSA

Ragazzo ucciso dagli antifascisti, Macron a Meloni: “non commentare”

