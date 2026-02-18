Migranti, da inizio anno sbarcati 2.280

Sono finora 2.280 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno.Â Il dato Ã¨ stato diffuso dal ministero degli Interni

Nella giornata di ieri sono state 114 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 823 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a febbraio. Lâ€™anno scorso, in tutto il mese, furono 3.329, mentre nel 2024 furono 2.301.

Dei quasi 2.300 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 759 sono di nazionalitÃ bangladese (33,3%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (247, 10,8%), Egitto (195, 8,5%), Algeria (174, 7,6%), Pakistan (173, 7,6%), Sudan (165, 7,2%), Guinea (118, 5,2%), Costa dâ€™Avorio (52, 2,3%), Iran (49, 2,15%), Marocco (32, 1,4%), Mali (31, 1,4%), Sierra Leone (25, 1,1%), Camerun (24, 1,05%), Eritrea (22, 1%), Iraq (13, 0,6%) a cui si aggiungono 201 persone (8,8%) provenienti da altri Stati o per le quali Ã¨ ancora in corso la procedura di identificazione.

(Agensir)