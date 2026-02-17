Iran, foto di Mattarella strappata: Tajani convoca lâ€™ambasciatore

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Antonio Tajani

“A Teheran un deputato iraniano ha strappato unâ€™immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sessione inaugurale del Parlamento. Ho giÃ  dato disposizioni per far convocare lâ€™ambasciatore iraniano alla Farnesina per esprimere ferma condanna sullâ€™accaduto. Rivolgo al Capo dello Stato tutta la mia solidarietÃ  per questo grave episodio nei suoi confronti.”

Lo scrive su X Il ministro Antonio Tajani.
https://x.com/Antonio_Tajani/status/2023817508399018140

Al Parlamento UE strappata una foto di Khamenei

Il Parlamento europeo aveva condannato la repressione sistematica delle autoritÃ  iraniane contro manifestanti e societÃ  civile e aveva avvisato il governo di Teheran che le uccisioni segnalate durante i recenti disordini potrebbero configurarsi come crimini contro lâ€™umanitÃ . Nella stessa sessione, lâ€™eurodeputata Isabella Tovaglieri ha strappato una foto di Khamenei durante il suo intervento, in risposta alle politiche del regime iraniano.

Articoli correlati

Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UE

Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UE

Reza Pahlavi

Iran, appello del figlio dello Shah: ‘aiutateci a rovesciare il regime’

Trump

Iran, Trump: “cambio di regime sarebbe la cosa migliore”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *