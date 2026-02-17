Iran, foto di Mattarella strappata: Tajani convoca lâ€™ambasciatore

“A Teheran un deputato iraniano ha strappato unâ€™immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sessione inaugurale del Parlamento. Ho giÃ dato disposizioni per far convocare lâ€™ambasciatore iraniano alla Farnesina per esprimere ferma condanna sullâ€™accaduto. Rivolgo al Capo dello Stato tutta la mia solidarietÃ per questo grave episodio nei suoi confronti.”

Lo scrive su X Il ministro Antonio Tajani.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2023817508399018140

Al Parlamento UE strappata una foto di Khamenei

Il Parlamento europeo aveva condannato la repressione sistematica delle autoritÃ iraniane contro manifestanti e societÃ civile e aveva avvisato il governo di Teheran che le uccisioni segnalate durante i recenti disordini potrebbero configurarsi come crimini contro lâ€™umanitÃ . Nella stessa sessione, lâ€™eurodeputata Isabella Tovaglieri ha strappato una foto di Khamenei durante il suo intervento, in risposta alle politiche del regime iraniano.