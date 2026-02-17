Caso quadro di Manetti, Sgarbi assolto

Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’ nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia.

“Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi Ã¨ stato assolto perchÃ© il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, giÃ  conseguita all’esito delle indagini preliminari. CiÃ² dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente”, hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi. ADNKRONOS

