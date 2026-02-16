Pensioni, cala ancora il tasso di sostituzione rispetto allo stipendio

Anche a paritÃ di salario, le pensioni future saranno sensibilmente piÃ¹ basse delle attuali

Gap retributivo generazionale e tasso di sostituzione delle pensioni sempre piÃ¹ basso. La fotografia da un Focus di Censis e Confcooperative sul sistema previdenziale italiano legato alle tendenze in atto nel mondo del lavoro non Ã¨ certo entusiasmante per le nuove generazioni. Anche senza considerare gli aspetti legati alle retribuzioni in calo e alle penalizzazione per i giovani, il solo tasso di sostituzione delle pensioni fa perdere a chi Ã¨ entrato negli ultimi anni nel mondo del lavoro un 16,7% sullâ€™assegno previdenziale. Ma se si considera il fatto che gli stipendi sono in calo, e comportano quindi versamenti previdenziali inferiori, la situazione rischia di essere destinata a peggiorare inevitabilmente.

La pensione rispetto allâ€™ultimo stipendio

Partiamo dal tasso di sostituzione con un esempio emblematico. Una persona entrata nel mondo del lavoro nel 1982 che va in pensione a 67 anni con 38 anni di contributi ha un tasso di sostituzione dellâ€™81,5%. Chi ha iniziato a lavorare nel 2022, andando in pensione alla stessa etÃ e con gli stessi anni di contribuzione, avrÃ un trattamento previdenziale pari al 64,8% dellâ€™ultimo stipendio.

Una perdita pari al 16,7%, determinata da una serie di fattori. Il primo dei quali Ã¨ il diverso metodo di calcolo delle pensioni. Chi ha iniziato a lavorare nel 1982 ha molti anni valorizzati con il metodo retributivo, spesso piÃ¹ vantaggioso, e inizia ad applicare il contributivo, che si basa esclusivamente sulla contribuzione versata, quando la retribuzione era giÃ a livello senior.

Il generational pay gap

I giovani hanno lâ€™intera pensione calcolata con il contributivo, metodo che puÃ² essere conveniente in presenza di alta retribuzione ma non quando gli stipendi sono medio bassi. In rapporto al costo della vita, oggi i giovani hanno retribuzioni che non sono paragonabili a quelle delle generazioni dei loro genitori.

E anche su questo ci sono una serie di dati: con lâ€™unica eccezione dei quadri, un dipendente junior guadagna sempre almeno il 20% in meno di un collega senior, con la forbice che tende ad allargarsi fra i manager.

Ci sono differenze fra le diverse funzioni aziendali. Fra gli operai il gap Ã¨ al 27%, fra i dirigenti sale oltre il 52%. Solo i quadri hanno una differenza limitata al 15,7%.

