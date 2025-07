Nuovi esodati con aumento dell’età pensionabile nel 2027

Lo scatto dei requisiti anagrafici per il pensionamento potrebbe lasciare 44mila lavoratori senza stipendio né pensione tra il 2026 e il 2027

In Italia, l’età pensionabile è direttamente legata all’aspettativa di vita. Con il meccanismo introdotto nel 2010 e rafforzato dalla riforma Fornero nel 2011, ogni due anni l’ISTAT calcola un aumento dei requisiti per il pensionamento. Nel 2027, il sistema subirà con ogni probabilità un incremento di tre mesi per l’età pensionabile di vecchiaia e per quella anticipata, andando a modificare gli attuali criteri che fissano l’età di pensionamento a 67 anni per il trattamento di vecchiaia e ancora a 41-42 anni e 10 mesi quello anticipato.

Gli scatti mirano a rendere il sistema previdenziale sostenibile nel tempo ma comportano "effetti collaterali" per i lavoratori che hanno concordato uno scivolo pensionistico. Vediamoli in dettaglio nell'analisi del Professor Marco Leonardi (ordinario di Economia dell'Università degli studi di Milano), pubblicata su LaVoce.info.

Aumento requisiti pensione: a rischio 44.000 nuovi esodati

Il principale rischio legato all’aumento dei requisiti per la pensione, previsto per il 2027, è quello dei cosiddetti “nuovi esodati“. Si stima che circa 44.000 lavoratori potrebbero trovarsi in una situazione di “limbo”, senza stipendio e senza pensione. Questo accadrebbe per coloro che, avendo concordato un’uscita anticipata con il datore di lavoro, avevano pianificato il loro pensionamento in base a una data precisa e si vedono ora spostare quella data di tre mesi, lasciandoli senza una fonte di reddito.

Gli accordi coinvolti sono quelli di isopensione, con contratto di espansione o che hanno utilizzato i fondi bilaterali. Si stima che circa 19.200 persone in isopensione e altre 21.000 che hanno utilizzato altre forme di uscita anticipata possano subire questa difficile condizione. […]

