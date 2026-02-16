Milano, straniera accoltella il compagno. 11 anni fa aveva ucciso il convivente

Una donna ha accoltellato il compagno a Milano, durante una lite tra i due scoppiata in casa

L’uomo, colpito a un fianco, non si troverebbe in gravi condizioni. E’ accaduto in un appartamento in via Soffredini, nella zona nord della cittÃ , dove sono giunti il 118 e la polizia di Stato. Il ferito, di 50 anni, Ã¨ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto effettivamente accaduto sono ancora in corso e si attendono le decisioni dell’autoritÃ giudiziaria.

Dopo 8 anni di carcere

Oksana Murasova, 39enne lituana, era stata giÃ arrestata per l’omicidio dell’allora convivente Bilous Ruslan, di 31 anni, proprio a Milano, e per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione. (era stata scarcerata ad agosto). I carabinieri, nel 2019, quando la sentenza era diventata definitiva, l’avevano arrestata a Copiano (Pavia).

