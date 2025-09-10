Droni russi sulla Polonia? Mosca nega: “Accuse infondate”



quel che resta di un “drone russo” abbattuto

Diplomatico di Mosca: “Nessuna prova che droni sulla Polonia siano russi”

“Riteniamo che le accuse siano infondate. Non è stata presentata alcuna prova che questi droni siano di origine russa”. Lo ha affermato l’incaricato d’affari russo in Polonia, Andrei Ordash, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Il diplomatico ha anche ricordato che l’unico caso in cui è stata confermata l’origine di un bersaglio aereo caduto in Polonia è stato un missile ucraino nel novembre 2022.

“Il missile era ucraino. Ha ucciso due polacchi.”

Tusk: “La Polonia invocherà l’articolo 4 della Nato”

Il premier polacco Donald Tusk afferma che la Polonia invocherà l'articolo 4 della Nato, richiedendo una consultazione formale all'interno dell'alleanza, una mossa concordata tra lui e il presidente Karol Nawrocki. L'articolo stabilisce un meccanismo di consultazione tra le parti del Trattato in caso di minaccia all'integrità territoriale, all'indipendenza politica o alla sicurezza di una delle parti. "Le consultazioni con gli alleati hanno assunto la forma di una richiesta formale di attivazione dell'articolo 4 della Nato", ha spiegato il primo ministro polacco Donald Tusk parlando alla Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco.