Corruzione Ucraina, arrestato ex ministro dell’Energia

L’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU) ha dichiarato di aver arrestato l’ex ministro dell’Energia, German Galushchenko, dimessosi a novembre a seguito di un imponente scandalo di corruzione, mentre cercava di attraversare il confine ucraino.

“Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori del NABU hanno arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’ambito del caso ‘Mida’”, ha dichiarato il NABU in una nota.Â Nella sua dichiarazione non Ã¨ stato menzionato il nome di Galushchenko, ma l’uomo ha ricoperto la carica di ministro dell’Energia lo scorso anno e si Ã¨ dimesso a novembre.

“Sono in corso le indagini preliminari, condotte in conformitÃ con i requisiti di legge e le sanzioni giudiziarie. Seguiranno ulteriori dettagli”, ha aggiunto il NABU.

Galushchenko Ã¨ stato uno dei numerosi ministri che si sono dimessi nel 2025, quando la NABU ha svelato una presunta cospirazione di riciclaggio di denaro nel settore energetico del Paese, che gli investigatori ritengono sia stata orchestrata da un alleato del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Secondo la Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina (SAPO), il presunto piano da 100 milioni di dollari Ã¨ stato orchestrato dall’uomo d’affari Timur Mindich.

I due precedenti ministri dell’energia ucraini si erano dimessi a seguito delle conseguenze dello scandalo, che ha coinvolto anche il capo di gabinetto di Zelensky.

I due ministri e il capo di gabinetto hanno tutti negato ogni illecito.

La lotta alla corruzione Ã¨ una prioritÃ fondamentale nel processo di riforma dell’Ucraina, che mira all’adesione all’Unione Europea, che richiede al Paese di liberarsi da una piaga di corruzione che dura da decenni.

Gli investigatori della SAPO affermano che Galushchenko ha aiutato Mindich a gestire flussi finanziari illeciti nel settore energetico, mentre gli appaltatori che collaboravano con Energoatom sono stati costretti a pagare tangenti dal 10 al 15% per evitare di perdere contratti o di subire ritardi nei pagamenti.

Nelle ultime settimane, le autoritÃ hanno preso di mira i legislatori, l’ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko e un ex consigliere presidenziale per varie accuse.

www.aljazeera.com