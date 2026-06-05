Sferra 5 coltellate al comico Nikita Miller, migrante ottiene la cittadinanza tedesca

Nikita Miller, un comico tedesco, è stato quasi ucciso da un migrante che lo ha accoltellato nella stazione centrale di Brema

Il suo aggressore è stato rilasciato la stessa notte dell’attacco. Nikita ha poi spiegato che il tribunale ha affermato che il migrante “non rappresentava più alcun pericolo”. Inoltre, l’accusa è stata ridotta a lesioni corporali invece che tentato omicidio, cosa che Nikita ha detto essere dovuta al fatto che il tribunale ha sostenuto che il migrante aveva interrotto l’aggressione prima di ucciderlo.

Nikita ha spiegato in tribunale che è sopravvissuto all’attacco solo perché si è difeso, e che il migrante si è fermato solo quando la lama si è rotta. Durante l’attacco, Nikita ha subito cinque ferite da coltello gravi, tra cui una ferita di 15 cm alla testa.

In seguito ha raccontato all’emittente tedesca Express che il sospettato ha ottenuto la cittadinanza tedesca nonostante l’attacco.

Il comico si è trasferito in Norvegia da allora, dicendo che se dovesse succedere qualcosa a sua moglie o alla sua famiglia, non vorrebbe più avere a che fare con il sistema giudiziario penale tedesco.

“Non sopravvivrei una seconda volta”, ha detto.

La vicenda è narrata su X da Visegrad24