Montecalvoli, ucciso albanese di 25 anni: fermato connazionale

E’ stato fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all’alba a Montecalvoli

Il presunto killer, 20 anni, residente a Santa Maria a Monte e connazionale della vittima, Ã¨ stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio nel tratto aretino dell’autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pisa, hanno subito portato all’identificazione del sospetto grazie alle telecamere pubbliche e private della zona e alla targa del veicolo su cui viaggiava, una Range Rover grigia.

Secondo quanto ricostruito, la vittima e due amici stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale di Montopoli Valdarno dove, secondo quanto riportano alcuni testimoni, sarebbe scoppiata una lite. Poi sulla via del rientro l’agguato: in via della Repubblica a Montecalvoli un’auto si Ã¨ affiancata a quella in cui era a bordo Muharremi, che sedeva sul sedile del passeggero. Il 25enne Ã¨ stato raggiunto da alcuni colpi di pistola risultati fatali: inutile infatti ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Gli investigatori stanno ora verificando se lâ€™episodio allâ€™interno del locale possa essere collegato allâ€™omicidio.

Muharremi viveva a Fucecchio (Firenze) e lavorava in un autolavaggio locale. Le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa proseguono per accertare dinamica, movente ed eventuali responsabilitÃ aggiuntive.

