Roma, tenta di rapire due bambini a scuola: caccia alla sconosciuta

I tentativi di rapimento sono stati sventati grazie alla prontezza delle insegnanti e del personale scolastico

Si Ã¨ presentata in due scuole dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, spacciandosi al personale scolastico come la babysitter di due bambini. Gli insegnanti, perÃ², si sono insospettiti e hanno contattato prontamente i genitori di uno dei due piccoli che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. I docenti hanno quindi fatto scattare l’allarme al 112 ma, nel frattempo, la donna si Ã¨ allontanata. I genitori della bambina hanno sporto denuncia e la polizia sta indagando sull’identitÃ della donna. Dopo la vicenda sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni dagli istituti.

Valditara: “Grati alle maestre, ora accertare i responsabili”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si Ã¨ espresso in merito a quanto accaduto. “Mi congratulo con le insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali G.Oberdan e Lola Di Stefano per la prontezza e il grande senso di responsabilitÃ dimostrati in occasione del tentato rapimento di due bimbi. La normativa vigente esclude la possibilitÃ di uscita autonoma in particolare per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia che vanno sempre riconsegnati ai genitori o a chi Ã¨ da questi delegato. Bene hanno fatto anche le dirigenti delle contigue scuole statali a ricordare a docenti e famiglie le regole vigenti. Ãˆ importante accertare ora i responsabili del gravissimo atto e le sue motivazioni”, ha scritto in una nota il ministro.

Fabrizio Santori: “Fatti gravissimi”

A rendere noti i tentati rapimenti Ã¨ stato Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio che ha spiegato che quanto accaduto “Ã¨ gravissimo”. “I tentativi di rapimento sono stati sventati grazie alla prontezza delle insegnanti e del personale scolastico. In entrambi i casi una donna avrebbe tentato di farsi affidare i bambini, allontanandosi solo dopo i chiarimenti e le verifiche richiesti dalle maestre. Questi fatti destano forte preoccupazione. Grazie alla polizia per l’immediato intervento e l’attivazione delle verifiche a identificare i responsabili. Chiediamo al Campidoglio di mettere subito a disposizione le immagini delle telecamere”.

