Perugia, espulso gambiano scagionato dalle accuse di tentato rapimento di una bambina

La polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a carico del 29enne gambiano che pochi giorni fa aveva tentato di rapire una bambina nei pressi della stazione di Fontivegge. L’uomo era stato scagionato dalle accuse, ma una volta accompagnato in Questura, l’ufficio immigrazione ha constatato che non era in possesso di regolare permesso di soggiorno

Vista la pericolosità sociale del soggetto, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti alle spalle, è stata disposta l’espulsione dall’Italia con scorta internazionale di polizia verso il Gambia. A deciderlo il giudice di pace che ha convalidato il suo accompagnamento alla frontiera: il 29enne è partito ieri mattina dall’aeroporto di Fiumicino.

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