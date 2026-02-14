Migranti, Piantedosi: “60 giorni di stop a nave Humanity, le leggi si rispettano”

“Sessanta giorni di fermo e 10 mila euro di multa per la Humanity 1. L’ong ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non si tratta solo di una grave violazione della normativa, ma di un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone”.

Così su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La nave della ong Sos Humanity la scorsa settimana aveva soccorso 33 migranti e li aveva sbarcati a Trapani.

Non è la prima volta che la nave viene bloccata per aver violato le leggi italiane, sfidando il governo e la sua linea politica.

Intanto un’altra nave è in arrivo al porto di Ravenna: è la tedesca Solidaire, che viaggia con 120 migranti a bordo.