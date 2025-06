Potrebbe arrivare lunedì in Consiglio dei ministri un nuovo “decreto flussi”, il decreto della presidenza del Consiglio con cui vengono definite le quote di ingressi di migranti regolari. Il nuovo Dpcm dovrebbe consentire 500mila arrivi per il triennio 2026-2028, 164.800 ingressi l’anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. tgcom24.mediaset.it