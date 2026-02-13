Ucraina, Rutte: “l’orso russo avanza come una lumaca”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Mark RUTTE

BRUXELLES, 13 FEB – “I russi stanno subendo perdite sbalorditive giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre e 30.000 a gennaio. Invece di percepire i russi come un orso possente, dobbiamo comprendere che si stanno muovendo attraverso l’Ucraina con la velocità di una lumaca da giardino. Non dobbiamo cadere nella trappola della propaganda russa”
Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando in conferenza stampa dalla La Conferenza di Monaco sulla sicurezza. (ANSA)

Nota di IO: dato che i numeri provengono dalla Nato o, peggio ancora, da Kiev, andrebbero presi con la dovuta cautela.

Articoli correlati

Kaja Kallas

Kallas: “banche che riforniscono il Cremlino saranno escluse da SWIFT”

Rutte e von der Leyen

Von der Leyen e Rutte in visita a Kiev

Kaja Kallas

Kallas: “La Russia sta fallendo sul campo di battaglia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *