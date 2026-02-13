Roma, pass da 1000 euro per veicoli elettrici in Ztl

Un permesso annuale da mille euro per i veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato e il pagamento delle soste nelle strisce blu per tutte le auto mild hybrid

Questo il contenuto dei due provvedimenti di indirizzo firmati dall’assessore alla MobilitÃ di Roma Capitale Eugenio PatanÃ¨. I “due provvedimenti di indirizzo saranno poi sottoposti all’esame della Giunta entro febbraio e che rientrano nellâ€™ambito delle misure volte a decongestionare lâ€™area del centro storico capitolino, patrimonio Unesco, limitandone lâ€™accesso ai veicoli privati”.

FdI: “Stangata classista della Giunta Gualtieri”

Mariacristina Masi, Consigliere FdI in Assemblea Capitolina, ha commentato la notizia in una nota: “Sulla Ztl la Giunta Gualtieri mostra il suo vero volto. Altro che transizione ecologica e sostegno ai cittadini: siamo di fronte allâ€™ennesimo provvedimento punitivo che colpisce famiglie, lavoratori e imprese. La decisione di imporre il pagamento di mille euro alle auto elettriche e di ripristinare i parcheggi a pagamento per le ibride rappresenta un clamoroso dietrofront politico e morale. Per anni i romani sono stati incentivati â€“ anche attraverso fondi pubblici e campagne istituzionali â€“ a investire in veicoli meno inquinanti, affrontando costi spesso elevati in nome di una mobilitÃ piÃ¹ sostenibile. Oggi, quegli stessi cittadini vengono penalizzati e traditi nelle loro legittime aspettative.”

“Non Ã¨ soltanto una scelta sbagliata: Ã¨ una misura profondamente iniqua. – prosegue Masi – Si delinea una cittÃ sempre piÃ¹ divisa, con un centro storico trasformato in unâ€™area riservata a pochi e periferie lasciate nel caos del traffico, senza alternative di trasporto pubblico realmente efficienti. Ãˆ una visione ideologica che rischia di acuire le disuguaglianze invece di ridurle. Lâ€™Assessorato competente, invece di introdurre, con idee bislacche, nuove restrizioni e nuovi costi, dovrebbe garantire parcheggi di scambio funzionanti, potenziare il trasporto pubblico e assicurare collegamenti adeguati tra centro e quadranti periferici. Colpire chi ha giÃ sostenuto sacrifici economici per acquistare unâ€™auto ecologica Ã¨ un atto di miopia politica e di scarsa coerenza istituzionale.”

“Sul fronte dei parcheggi, ricordiamo al Sindaco e allâ€™Assessore che in questi anni gli stalli sono stati progressivamente ridotti in tutta la cittÃ , centro storico compreso, senza che siano state offerte soluzioni alternative credibili. Ora non si puÃ² chiedere ai romani di pagare il prezzo di scelte amministrative sbagliate. Chiediamo alla Giunta Gualtieri un immediato ripensamento del provvedimento e lâ€™apertura di un confronto serio e trasparente in Assemblea Capitolina. Roma non puÃ² essere governata con decisioni calate dallâ€™alto, prive di condivisione e lontane dalle esigenze reali dei cittadini”, conclude Masi.Â ADNKRONOS