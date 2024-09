Milano, Sala: “Area C sarà a pagamento nei weekend”

“La norma non è ancora stata approvata dalla giunta, però c’è la versione sul mio tavolo. Sarà la versione finale, presumo. Non riguarda i residenti, per esser chiari. Cioè quegli ingressi non saranno conteggiati nel carnet di ingressi che i residenti hanno già a disposizione. La approveremo prima della fine dell’anno”.

Così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del “Festival del pensare contemporaneo” sulla proposta di estendere ai weekend il pagamento di area C.(ITALPRESS).