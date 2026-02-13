Askatasuna, giudici: obbligo di firma in base alle esigenze (dei violenti)

Due obblighi di firma e il terzo ai domiciliari: questi i provvedimenti per i tre arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio scorso alla manifestazione pro-Askatasuna a Torino. Provvedimenti che continuano a far discutere. Anche se nelle ordinanze si afferma la sussistenza delle esigenze cautelari, si riconosce lâ€™inserimento in unâ€™azione corale violenta, si integrano aggravanti legate al contesto, per la scelta della misura cautelare ci si sarebbe basati su altri fattori: incensuratezza, giovane etÃ , assenza di precedenti specifici, mancato travisamento, assenza di strumenti di protezione.

A far discutere, in particolare, come si legge sul Tempo, Ã¨ un passaggio dell’ordinanza relativa a Matteo Campaner, uno dei tre arrestati: per lui il gip applica lâ€™obbligo di firma quotidiano nella stazione dei Carabinieri “in orari che verranno concordati con la predetta P.G., compatibilmente con le esigenze personali del sottoposto”. Un passaggio duramente criticato dallâ€™ex pm di Torino, Antonio Rinaudo, che al Tempo ha detto: “Come lo controlli? Nellâ€™arco della giornata puÃ² andare a Roma e ritornare nella notte. Per impedirgli di partecipare ad altre manifestazioni, tenuto conto che Ã¨ un soggetto pericoloso, serve il braccialetto elettronico”.

Rinaudo, poi, ha espresso delle perplessitÃ anche su un altro passaggio dell’ordinanza, dove Campaner viene descritto mentre lancia “ripetutamente sassi e petardi” verso lo schieramento delle forze dellâ€™ordine, a distanza ravvicinata e, una volta bloccato, mentre “opponeva resistenza con forza, scalciando e tirando pugni”. Tuttavia, si legge che “il livello di offensivitÃ della sua condotta risulta allo stato comunque contenuto”, dal momento che nessuno degli operanti “veniva attinto o comunque ferito”.

“Il fatto che abbia sbagliato la mira e non sia stato in grado di ledere diventa un elemento attenuante tale da sminuirne la tua pericolositÃ ?”, si Ã¨ chiesto l’ex pm. Che infine ha aggiunto: “Il fatto che non abbia colpito nessuno ben venga. Ma potenzialmente il lancio di uno di quegli oggetti, qualora avesse colpito una parte vitale, avrebbe potuto costituire unâ€™ipotesi ben piÃ¹ grave”.

www.liberoquotidiano.it