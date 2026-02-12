Zelensky: “Voglio una data specifica per adesione alla UE”

Volodymyr Zelensky

Zelensky ha chiesto che in un possibile accordo di pace sia fissata una data specifica per l’adesione del suo Paese all’UE. “Per l’Ucraina è estremamente importante fare tutto il possibile per essere pronta all’adesione entro il 2027”, ha scritto Zelensky sui social media:

“Voglio una data specifica. Se nell’accordo, sottoscritto da Usa, Russia, Ucraina e Europa, non ci sarà una data, la Russia farà di tutto per bloccare il processo. E non con le proprie mani, ma con quelle di vari rappresentanti europei”, ha spiegato. L’adesione all’UE, secondo Zelenksy, è una garanzia di sicurezza per l’Ucraina: “Sono dettagli specifici con una data specifica”.
https://t.me/letteradamosca/33031

