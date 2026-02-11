Zelensky: ‘elezioni solo dopo il cessate il fuoco’

KIEV, 11 FEB – L’Ucraina organizzerÃ le elezioni solo dopo un “cessate il fuoco” e l’ottenimento di “garanzie di sicurezza”: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho parlato di elezioni molte volte: le terremo quando saranno garantite tutte le necessarie garanzie di sicurezza”, ha sottolineato parlando con i giornalisti come riporta Rbc.

Secondo lui, la questione delle elezioni viene sollevata “da un partner o dall’altro”. L’Ucraina stessa non ha mai sollevato la questione. Ma c’Ã¨ la volontÃ di avviare un processo del genere. “Ãˆ molto semplice: stabilire un cessate il fuoco e ci saranno le elezioni. Ãˆ una questione di sicurezza”, ha affermato il capo di Stato ucraino. Il presidente ha chiarito che gli Stati Uniti non minacciano l’Ucraina con la revoca delle garanzie di sicurezza e non collegano questa decisione alla questione elettorale. (ANSA)