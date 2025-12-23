Bologna, 73enne rapinata al bancomat: arrestato marocchino

Il denaro prelevato dal bancomat, poi l’improvvisa aggressione alle spalle, il ladro che impugna i soldi e con la forza li strappa dalle mani della vittima, una donna di 73 anni. La violenta rapina ripresa dalle telecamere Ã¨ avvenuta lo scorso 19 novembre in via Cairoli, a Bologna, ma soltanto nelle ultime ore la polizia Ã¨ riuscita a rintracciare e arrestare l’aggressore.

La rapina e le indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lâ€™uomo si sarebbe avvicinato alla vittima, le avrebbe bloccato i polsi con forza, per strapparle dalle mani le banconote appena prelevate. Sotto shock, la donna Ã¨ riuscita a chiedere aiuto in un negozio vicino prima di allertare la polizia. Le indagini, inizialmente si sono concentrate sull’analisi dei filmati della videosorveglianza, poi la svolta inaspettata durante un servizio di controllo nel quartiere Bolognina.

Gli agenti della squadra mobile, impegnati nel contrasto allo spaccio, hanno assistito a una cessione di crack. Fermato lâ€™acquirente, un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio, gli agenti hanno notato una somiglianza con l’uomo immortalato dalle telecamere di via Cairoli durante la rapina. I successivi riscontri hanno permesso di appurare la sue identitÃ , con gli investigatori che hanno raccolto diversi indizi a carico del 27enne, poi arrestato e portato in carcere.

www.today.it