Rapina in minimarket, titolare risponde con un lanciafiamme

Un uomo entra in un minimarket per una rapina, ma si trova davanti a una reazione fuori da ogni schema: il proprietario impugna un lanciafiamme e lo punta contro di lui. La scena, ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, dura pochi secondi ed Ã¨ diventata virale.

Le immagini mostrano il rapinatore varcare la soglia del negozio e muoversi allâ€™interno con lâ€™intento di saccheggiare il minimarket. Lâ€™azione appare rapida e decisa, tipica di un colpo improvvisato. Ma qualcosa cambia immediatamente il corso degli eventi.

Dal bancone, il proprietario del negozio estrae un lanciafiamme e lo punta verso lâ€™uomo. Nel video si vede chiaramente una fiammata partire in direzione dellâ€™aggressore, che resta spiazzato dalla risposta inattesa.

Il tentativo di fuga del rapinatore

Colto di sorpresa, il rapinatore interrompe lâ€™azione e tenta di allontanarsi dal negozio, rinunciando al colpo. La fiammata non lo colpisce, ma Ã¨ sufficiente a fermare la rapina e a costringerlo alla ritirata.

Il video delle telecamere di sicurezza, diffuso online, ha rapidamente attirato lâ€™attenzione per la dinamica estrema dellâ€™episodio. In poche ore le immagini hanno fatto il giro dei social, alimentando il dibattito sulla sicurezza nei negozi e sulle reazioni fuori dallâ€™ordinario dei commercianti di fronte a tentativi di rapina.
