Reggio Emilia, pakistano sui binari manda in tilt l’alta velocità: ritardi fino a 120 minuti

Circolazione ferroviaria in tilt, tra le ore 13,30 e le 15,30 di martedì 26 maggio, lungo la linea ad alta velocità Milano-Bologna, con ritardi fino a 120 minuti

Nei pressi di Reggio Emilia è stata avvistata una persona («non autorizzata» specifica Trenitalia) che camminava lungo i binari. Una situazione di emergenza che comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni. L’uomo, un quarantenne di origini pachistane, sarebbe stato rintracciato in zona Campegine (Reggio Emilia) in stato confusionale dalla Polfer, la Polizia ferroviaria. Nel momento in cui è stato fermato, l’uomo è stato trovato collaborativo da parte delle autorità, che l’hanno poi allontanato dalla linea ferroviaria.

Alcuni dei treni ad alta velocità, aggiunge Trenitalia, sono stati deviati sulla linea convenzionale e possono registrare ritardi fino a 120 minuti. Dopo le 15,30 il traffico è comunque ripreso anche se inizialmente a velocità ridotta, per poi ripartire a pieno regime nel tardo pomeriggio.

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