Somma Vesuviana, 33enne muore durante attività sportiva

Dolore a Somma Vesuviana per la scomparsa di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore morto all’età di 33 anni a seguito di un malore

Stando a quanto emerso, Giuliano si sarebbe sentito male nella serata di ieri, mentre svolgeva attività sportiva. Il 33enne, figlio della segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano Maria Pangiroli, era molto conosciuto e stimato in città. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità,

“Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Un dolore improvviso e profondo ha colpito tutta la nostra comunità: Giuliano Cefalo, nostro ex giocatore, ci ha lasciati troppo presto. Giuliano non era solo un calciatore, ma prima di tutto un ragazzo vero, perbene, educato, con quei valori che non si insegnano ma si portano dentro. In campo come nella vita sapeva farsi voler bene: con il sorriso, con il rispetto, con quella semplicità che lo rendeva speciale senza bisogno di mettersi in mostra” – è la nota della F.C. Viribus Unitis 100. […]

www.vesuviolive.it