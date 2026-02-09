Zelensky annuncia ‘nuove sanzioni contro la Russia’

Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha condotto un altro massiccio attacco all’Ucraina, dispiegando oltre 400 droni e quasi 40 missili di vario tipo. Produrre questo armamento sarebbe impossibile senza componenti esteri essenziali, che i russi continuano a ottenere aggirando le sanzioni. Stiamo introducendo nuove sanzioni proprio contro queste aziende: fornitori di componenti, cosÃ¬ come produttori di missili e droni. Ho firmato le relative decisioni.

Un secondo decreto applica sanzioni al settore finanziario russo. Questo elenco include le societÃ  attraverso le quali vengono effettuati pagamenti per la fornitura di componenti utilizzati nella produzione di missili e droni russi. Sono state imposte sanzioni anche alle agenzie che supportano il mercato delle criptovalute e le attivitÃ  di mining in Russia. Alcune di queste decisioni saranno incluse nel 20Â° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, che Ã¨ giÃ  nella sua fase finale.

Continuiamo a collaborare con i nostri partner e ad aumentare la pressione sull’aggressore. Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina.”
https://x.com/ZelenskyyUa/status/2020407480501616815

