Lampedusa, 48 migranti prelevati dalla guardia di finanza

48 migranti, fra i quali un minore, sono stati salvati dalle motovedette V836 e V1104 della guardia di finanza, al largo di Lampedusa

Egiziani, sudanesi ed iracheni viaggiavano su un barcone di 10 metri. Hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia, ieri sera alle ore 22 e di voler raggiungere il Regno Unito.Â Tutti sono stati portati allâ€™hotspot di contrada Imbriacola. Ieri sera era stato svuotato: i 160 ospiti presenti stamani sono sbarcati, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle.

