Milano, Alessandro Gonzato preso a pugni e rapinato da 5 nordafricani

“Rapinato sul treno e preso a pugni da 5 nordafricani. Cinque contro uno. Se continuavo a reagire finivo accoltellato.

Questa Ã¨ Milano. Questa Ã¨ l’immigrazione difesa dalla sinistra.”

Lo scrive su X il giornalista Alessandro Gonzato.

“Ringrazio le forze dell’ordine, vittime quotidianamente come noi di criminali sempre a piede libero e della violenza importata dall’immigrazione selvaggia. A me Ã¨ andata bene e ho solo un gran mal di testa. Ad altri Ã¨ andata e andrÃ molto peggio.”

“Ringrazio chi mi ha chiamato o scritto: sto bene, solo forte mal di testa e al collo, ma sono cose che passano e tra qualche ora si ricomincia.

Io perÃ² sono 1.90 e pur senza fare l’eroe che non sono riesco a incassare. Cosa sarebbe successo se una ragazza si fosse ribellata a un’orda di nordafricani? Basta finto buonismo! C’Ã¨ un’emergenza sicurezza nata dieci anni fa dai porti spalancati e dall’impunitÃ data da certi magistrati. In giro ci sono sempre i soliti criminali.”

(foto Instagram)