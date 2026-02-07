Violenze al corteo contro Milano-Cortina

Ãˆ partito da Porta Romana il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano Cortina

MILANO – In testa al corteo uno striscione firmato Cio – Comitato Insostenibili Olimpiadi: “Riprendiamoci le cittÃ , liberiamo le montagne”. Una volta che il corteo Ã¨ arrivato al Corvetto, un gruppo di manifestanti incappucciati e con caschi si Ã¨ staccato per dirigersi verso la tangenziale est, lanciando bottiglie, petardi e fumogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa, per sfondare il cordone della polizia. Ci sono stati scontri nei pressi di piazzale Corvetto, con cariche, lacrimogeni e l’uso di idranti da parte delle forze dell’ordine. Sarebbero almeno cinque i manifestanti fermati per l’identificazione, in seguito ai disordini. Al momento gli attivisti sono ad un centinaio di metri dallo schieramento della polizia e dei carabinieri.

Fumogeni contro il Villaggio Olimpico

Alcuni manifestanti hanno esploso fuochi d’artificio e fumogeni dal cavalcavia dell’ex Scalo di Porta Romana, in direzione del Villaggio Olimpico. L’azione Ã¨ stata accompagnata dall’esposizione, da parte di partecipanti con il volto coperto da passamontagna fucsia, di due striscioni calati dal cavalcavia con le scritte “Binary is for trains” e “Go trans athletes”, per protestare contro l’esclusione di atleti transgender dalle competizioni olimpiche. Poco distante, Ã¨ stato aperto uno striscione con un riferimento all’inchiesta sull’urbanistica: i due episodi si sono svolti senza incidenti.

Uno striscione contro l’Ice

Uno striscione con la scritta “Ice out of Milan” Ã¨ stato esposto da alcuni manifestanti su un edificio in via Benaco, poco lontano dal Villaggio Olimpico. Durante il corteo, attivisti del centro sociale “Cantiere” si sono arrampicati su un’impalcatura di un edificio e, giunti alla sommitÃ , hanno calato lo striscione. L’azione si inserisce nelle contestazioni contro la presenza dell’Immigration and Customs Enforcement statunitense nell’ambito dei dispositivi di sicurezza legati all’evento olimpico.

Slogan contro Israele ai Giochi

Slogan anche contro la presenza di Israele ai Giochi: “La partecipazione di Israele alle Olimpiadi significa che il sistema non funziona”, si scandisce dal megafono che accompagna la manifestazione.

